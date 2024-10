Il Como è arrivato in ritiro... a Caserta! Affetto per Pepe Reina e Fabregas | FOTO & VIDEO

Tutto pronto per Napoli-Como: appuntamento domani, venerdì 5 ottobre alle 18.30. Sarà la squadra di Antonio Conte - tornata capolista due anni dopo dall'ultima volta - ad aprire la 7ª giornata di Serie A. Un'occasione importante per provare allungare ancora in classifica, mettere pressione alle varie big e lanciare un ulteriore messaggio importante a tutto il campionato. Al netto delle dichiarazioni caute di Conte. Ma guai a sottovalutare il Como di Cesc Fabregas, rivelazione dell'ultimo campionato di Serie B e che sta mostrando cose interessanti anche nella massima categoria.

Napoli-Como: ospiti arrivati in ritiro

Intanto, è arrivato poco fa in Campania, intorno alle ore 18:30, il Como. Confermata l'indiscrezione che in esclusiva CalcioNapoli24 vi raccontava ieri: infatti, la società biancoblù alloggia a gran sorpresa in una location piuttosto defilata rispetto al centro di Napoli. Gli ospiti hanno optato per andare in ritiro addirittura a Caserta, al Grand Hotel Vanvitelli. Dovranno percorrere perfino 33 km per giungere a Fuorigrotta e lo stadio Maradona.

Pepe Reina e Fabregas in ritiro in Campania

Intanto, questa sera, Fabregas e soprattutto Pepe Reina hanno potuto assaporare l'affetto di Napoli per due campioni veri. Alcuni tifosi hanno raggiunto il ritiro del Como per salutare Pepe Reina e dare il benvenuto ad una leggenda di questo sport come Fabregas. Ecco alcuni scatti, realizzati dal nostro lettore Vincenzo: