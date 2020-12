Il commento della SSC Napoli: "Primo obiettivo azzurro stagionale raggiunto! Zielinski segna la prima rete ufficiale nel Tempio Maradona"

Napoli calcio - La SSC Napoli commenta sul proprio sito ufficiale il pareggio contro la Real Sociedad e la qualificazione ai sedicesimi di Europa League:

"Prima il Napoli. Poi il Real Sociedad. La cronologia dei gol della serata scandisce l'ordine della qualificazione. Gli azzurri vincono il Girone e passano come primi in classifica ai sedicesimi di finale. Zielinski segna la prima rete ufficiale nel Tempio Maradona, fresco di battesimo. Piotr scaglia il suo destro sotto l'incrocio e mette la notte tempestosa sulle note della quiete. Il Napoli controlla, amministra, comanda e potrebbe dare il colpo del ko in più di una occasione. Ma i baschi restano in piedi e nel recupero hanno l'ultimo sussulto salvifico con il gol di Jose che vale il secondo biglietto utile per i sedicesimi. Primo obiettivo azzurro stagionale raggiunto. Adesso si ricomincia con il rush di campionato che non conosce soste fino a Natale. Domenica la Samp a casa nostra, poi Inter e Lazio fuori. Dieci giorni di emozioni intense tutte da vivere..."