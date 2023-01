Il Bayern Monaco è tra i club interessati all'acquisto del cartellino di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus.

Dusan Vlahovic

Il Bayern Monaco vuole Vlahovic

Come riferisce Calciomercato.com, i bavaresi sarebbero pronti a farsi avanti in estate ma la Juve, dal canto suo, cederebbe il proprio centravanti solo per una grossa cifra, 110 milioni di euro.

