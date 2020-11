Ibrahimovic attacca Fifa: "Stanno facendo soldi senza la mia autorizzazione, è l'ora di indagare!"

Calcio - Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è una furia e attacca la EA Sports e in particolare il videogioco Fifa. Zlatan Ibrahimovic contro Fifa in merito ad alcune autorizzazioni che non sarebbero arrivate. Queste le parole di Ibra: “Chi ha autorizzato a FIFA EA Sport di usare il mio nome e la mia faccia? La FIFPro? Non mi sembra di essere un membro di quest’ultimo e se dovessi esserlo vuol dire che sono stato messo lì senza alcuna reale conoscenza tramite qualche strana manovra. La cosa certa è che io non ho mai dato il via libera a nessuno per fare soldi senza la mia autorizzazione. Ho come l’impressione che qualcuno stia facendo profitto e se ne stia approfittando del mio nome e della mia faccia senza aver raggiunto nessun accordo negli ultimi anni. E’ ora di indagare“.