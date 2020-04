I media sardi: "Cellino positivo", ma il Brescia non conferma la positività del presidente

«Massimo Cellino è guarito, ma ha avuto il coronavirus», la notizia bomba è dell’emittente Sardegna Uno (e ripresa anche dalla Gazzetta dello Sport) che lo ha comunicato all’interno del proprio telegiornale. Ora è negativo ma, secondo quanto riportato dalla tv isolana, il presidente del Brescia avrebbe contratto il Covid-19 nella nostra città nel mese di marzo, quando la sede del club fu chiusa per la positività di tre dipendenti. Il numero uno del club biancoblù, tornato nella sua Cagliari da circa due settimane, ha effettuato venerdì un tampone all’ospedale Santissima Trinità, risultato negativo.

E questa è una certezza, per ora l’unica insieme alla negatività del test. Secondo quanto riporta l’emittente, il presidente avrebbe parlato di «fine di un incubo». La società Brescia Calcio non ha per ora confermato la notizia. Il presidente, sempre secondo la ricostruzione fornita dal giornalista di Sardegna Uno, sarebbe stato uno dei tanti positivi asintomatici (aveva raccontato qualche giorno fa di non avere mai avuto febbre oltre i 37.5°). Della sua iniziale positività a un tampone, per forza di cose eventualmente eseguito a marzo nella nostra città, non vi è per ora traccia. Solo il diretto interessato, nelle prossime ore, potrà chiarire i dubbi: sin qui, nelle interviste rilasciate durante l’emergenza sanitaria, non aveva mai fatto riferimento alla sua vicenda personale.