UFFICIALE - I convocati di Garcia per Napoli-Fiorentina: la scelta su Rrahmani del tecnico francese

Calcio Napoli - Sono stati comunicati i convocati del Napoli per la sfida di questa sera contro la Fiorentina. Nell'elenco non figurano Juan Jesus, Gollini e Rrahmani. In conferenza stampa l'allenatore francese aveva fatto intendere che il difensore kosovaro potesse essere una novità tra i convocati ma invece non è stato purtroppo così.

Convocati Napoli Fiorentina

Ecco i convocati di Garcia per Napoli-Fiorentina:

Meret, Contini, Idasiak, Di Lorenzo, Olivera, Mario Rui, Ostigard, Natan, Zanoli, D'Avino, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Lindstrom, Cajuste, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.