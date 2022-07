Hellas Verona, gli infortunati non preoccupano: le condizioni verso il Napoli

Nessuna preoccupazione in casa Hellas Verona per i primi acciacchi della stagione. Tggialloblù.it fa sapere che:

"Cioffi ha tenuto a riposo precauzionale alcuni giocatori ma secondo le indicazioni dello staff medico nessuno ha problemi preoccupanti. Dawidowicz, uscito dopo pochi minuti l'entrata in campo ha accusato una contrattura all'adduttore, ma pare sia un infortunio leggero. Veloso e Caprari avevano un affaticamento muscolare e giù lunedì hanno ripreso a lavorare. Simeone e Barak hanno svolto solo attività fisica come tutti gli altri che non hanno preso parte all'amichevole".