Hamsik stila la sua Top 11 del Napoli: "Metto Insigne e non Kvaratskhelia per un motivo, sul centravanti..." | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, in occasione dell'evento di presentazione di FC25 è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport

Nell'occasione lo slovacco ha anche stilato la sua Top 11 azzurra all time. Di seguito le sue scelte:

De Sanctis o Meret? "Per esperienza De Sanctis".

Terzino destro Maggio o Di Lorenzo? "Di Lorenzo, perché ha portato lo scudetto a Napoli".

Cannavaro o Buongiorno? "Cannavaro".

Albiol o Rrahmani? "Albiol".

Hysaj o Spinazzola? "Hysaj, perché l'ho avuto come compagno ed era uno affidabile".

Jorginho o Lobotka? "Bella scelta questa (ride, ndr). Però faccio una scelta sulla Nazionale, quindi dico Lobotka".

Gargano o Anguissa? "Pure questa... Walter non ti arrabbiare con me (ride, ndr). Anguissa per il fisico".

Hamsik o McTominay? "Eh questo non lo posso dire io, non lo posso scegliere io. Quindi vado con McTominay".

Callejon o Politano? "Callejon".

Insigne o Kvaratskhelia? "Questa è troppo dura (ride, ndr). Però metterei Lorenzo, perché come ho detto con altri con Kvara non ci ho giocato, però è un fuoriclasse assoluto. Però Lorenzo ti può dare qualcosa in più in fase difensiva".

Cavani o Lukaku? "Cavani".