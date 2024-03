Hamsik in ritiro con la Slovacchia: riceve la maglia del Napoli con lo scudetto | FOTO

Non è riuscito a vincerlo in azzurro, ma un pezzetto è anche suo: Marek Hamsik riceve una maglia del Napoli con tanto di scudetto in bella vista.

Hamsik riceve la maglia del Napoli

Una di quelle indossate dai calciatori di Francesco Calzona in questa stagione. e che gli è stata consegnata durante il ritiro della nazionale. Lo slovacco, ex capitano azzurro, era presente ieri sera in patria per la gara della sua nazionale contro l'Austria ed è stato raggiunto da una delegazione del reparto marketing napoletano per la consegna della maglia azzurra con la scritta 'Marekiaro'.