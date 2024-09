Hamsik a Coverciano: diventerà allenatore "Uefa Pro!", Repubblica: sogna il Napoli e la Nazionale

Ultime notizie SSC Napoli - Tra i venti iscritti spiccano anche i nomi di Cesc Fabregas e Alexandar Kolarov, ma è indubbiamente Marek Hamsik l’allievo più atteso per la prima lezione del corso da allenatore “Uefa Pro”, che comincia stamattina al centro sportivo di Coverciano: c'è anche l'ex bandiera del Napoli, recordman di presenze (520) in maglia azzurra, fra i "nuovi allenatori", così Marekiaro si avvia infatti a una luminosa carriera anche sulla panchina.

Si era già intuito dal prezioso contributo dato alla Nazionale della sua Slovacchia nel corso dei recenti campionati Europei in Germania, come collaboratore ombra del ct italiano Francesco Calzona:

Oggi inizia il suo percorso a Coverciano, ne parla Repubblica Napoli:

"Il patentino da “Uefa Pro” è infatti il più prestigioso e ambito dagli aspiranti tecnici, perché dà l’abilitazione per sedersi in panchina in competizioni nazionali e internazionali. Hamsik punta a intraprendere la sua nuova carriera passando dalla porta del supercorso di Coverciano, a cui hanno avuto accesso con lui solo altri diciannove candidati. In Slovacchia sono convinti che Marekiaro (da un po’ con il look senza cresta) diventerà tra non molto tempo il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Bratislava. Ma il diretto interessato pensa sempre anche a Napoli e durante gli Europei in Germania si fece scappare pure una mezza confessione. «Sarei potuto già tornare nella scorsa stagione come vice di Calzona e ne parlammo tutti insieme, quando arrivò la proposta di Aurelio De Laurentiis. Per me però non era ancora il momento giusto. Per il futuro chi lo sa...». Dopo il corso di Coverciano arriverà il momento per pensare in grande e la carriera da allenatore di Marekiaro si avvicina quindi al decollo vero, con la Nazionale e il Napoli in cima alla lista dei sui sogni".