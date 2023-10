Verso Union-Napoli, scontri violenti a Berlino per la guerra d'Israele: 70 feriti, tifosi azzurri in ansia | VIDEO

Napoli - Scontri violenti a Berlino per la guerra Israele Palestina. 70 agenti feriti e 200 arrestati nella rivolta in città. In ansia il Napoli e i suoi tifosi per la trasferta di Champions League.

Ansia per il Napoli e i suoi tifosi che seguiranno la trasferta di Champions League per la prossima partita Union Berlino-Napoli per ciò che sta accadendo anche in Germania in merito alla guerra tra Israele e Palestina. Scontri tra polizia e “filo-palestinesi” a Berlino dopo le manifestazioni. 70 agenti sono rimasti feriti e 200 arrestati. Veicoli incendiati e bombe molotov in città.