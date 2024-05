Gudmundsson rischia il carcere: è di nuovo accusato di violenza sessuale in Islanda

Albert Gudmundsson è accusato di violenza sessuale in Islanda, rischia il carcere! L'attaccante del Genoa che piace tanto anche al Napoli si trova a fare i conti con la riapertura di un processo per violenza sessuale che era stato inizialmente archiviato.

L'accusa di molestia

Lo scorso agosto una donna aveva denunciato Gudmundsson in Islanda dopo aver subito una molestia. Proprio per questo, peraltro, l'attaccante era stato anche escluso dalla sua Nazionale, salvo poi essere riammesso in seguito all'archiviazione del processo.

Adesso però, dopo un ricorso presentato al pubblico ministero, il caso è stato riaperto e Gudmundsson si ritrova di nuovo sotto processo.

Cosa rischia Gudmundsson: l'articolo 194 del Codice penale generale islandese recita che "chiunque ha rapporti o altri rapporti sessuali con una persona senza il suo consenso è colpevole di stupro ed è punito con la reclusione da un minimo di 1 anno a un massimo di 16 anni".