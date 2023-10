Guardiola annuncia: "De Zerbi sarà il prossimo allenatore del Man City"

Interessante retroscena riportato dal Telegraph che riguarda Pep Guardiola e Roberto De Zerbi. I due allenatori si sfideranno domani e c'è stima reciproca. Il catalano ha sempre elogiato il tecnico italiano ed emerge come, nella passata stagione al termine della partita giocata all'Amex Stadium e terminata 1-1, ci sia stata la profezia di Guardiola:

"Questo è il prossimo allenatore del Manchester City" aveva dichiarato a fine partita ad alcune persone, indicando proprio De Zerbi. In quell'occasione i seagulls ottennero il punto decisivo per ottenere una storica e inimmaginabile qualificazione in Europa League.

Ricordiamo che Guardiola ha il contratto in scadenza nel 2025 ma l'intenzione del Man City è di allungare il contratto per la quarta volta. De Zerbi dal canto suo si sta facendo apprezzare in Premier League riuscendo a coniugare risultati sportivi, economici e bel gioco.