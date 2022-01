Green Pass, modifica in arrivo: cambio durata per chi ha ricevuto 3 dosi

Notizie - Novità sul fronte epidemiologico e super green pass: secondo quanto infatti giunge da Palazzo Chigi, potrebbe cambiare di nuovo la durata del lasciapassare sanitario. E questa volta in definitivo salvo nuovi aggiornamenti. Del resto l’ultima idea politica, come riporta Tgcom, è di prolungare illimitatamente la durata per tutti coloro che hanno già fatto tre dosi di vaccino anti-Covid-19. Una decisione che probabilmente verrà presa definitivamente dopo l'annuncio del nuovo Capo di Stato. Al momento non vi è l'ufficialità, ma tale direzione sembrerebbe prendere sempre più piede per ovvi motivi.