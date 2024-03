Gravissimo infortunio per Berardi: si è rotto in tendine d'Achille

Bruttissimo infortunio per Domenico Berardi che si è rotto il tendine d'Achille in Verona-Sassuolo appena tornato in campo dopo un lunghissimo infortunio. Ora la carriera è a rischio per il giocatore.

Gravissimo infortunio per Berardi: stagione finita

Arrivano le conferme anche da Dazn e Sky, Berardi si è rotto il tendine d'Achille in Verona-Sassuolo e i tempi di recupero solo molto lunghi. Addio agli Europei e ad un possibile trasferimento in estate. Ora per il Sassuolo la lotta salvezza si complica.