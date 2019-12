Gonfia la rete - Caos multe, il Napoli non rinuncia alla causa contro i calciatori: i dettagli

Il portale Gonfia la rete riporta alcuni aggiornamenti in merito al caos multe che si è abbattuto sullo spogliatoio della SSC Napoli dopo l'ammutinamento in seguito alla gara contro il Salisburgo:

"Gli arbitri nominati dal Napoli e dai calciatori hanno accettato l’incarico. I legali che assistono i calciatori del gruppo Raiola hanno però chiesto la ricusazione dell’arbitro scelto dal Napoli, mentre non è stato ancora nominato il presidente del Collegio Arbitrale. Ciò che pare abbastanza chiaro è che il Napoli non sembra avere intenzione di fare passi indietro: la questione multe andrà avanti almeno sino alla prima udienza, quando magari ci sarà qualcuno che proverà a mettere in piedi una più ragionevole mediazione. Intanto i calciatori hanno ricevuto gli stipendi di ottobre e novembre, non è ancora chiaro però se negli importi c’erano pure i compensi per i diritti di immagine, regolati attraverso un contratto ad hoc, o se l’elargizione di questi ultimi resta congelata in attesa della discussione in tribunale.