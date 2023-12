Infortunio Gollini: ha un problema alla caviglia sinistra e non è nemmeno in panchina per Napoli-Monza, nonostante figurasse sia tra i convocati sia tra i calciatori in panchina nelle formazioni iniziali.

Ultime notizie: il portiere del Napoli deve aver subito un infortunio durante il riscaldamento e dunque non sarà a disposizione di Mazzarri per Napoli-Monza.