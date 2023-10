Goliardia napoletana: tifosi del Napoli si travestono dal "Barone", capo ultrà del Milan | FOTO

Quella tra Napoli e Milan è stata una partita molto accesa anche sugli spalti, dove gli ultras di entrambe le fazioni si sono scontrati a colpi di cori e petardi, ma anche con un po' di sana goliardia.

Come questi tifosi posizionati in Curva B inferiore che si sono letteralmente travestiti dal "Barone", soprannome di Giancarlo Capelli, storico capo ultras della Curva Sud del Milan, noto per indossare il solito bomberino arancione fluo. E così questo gruppo di tifosi del Napoli si sono procurati lo stesso bomber, ed hanno esposto uno striscione provocatorio indirizzato al capo degli ultras milanisti.

Guarda la foto su CalcioNapoli24.