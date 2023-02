Gol subiti: in Europa solo 1 squadra ha fatto meglio del Napoli, la classifica della miglior difesa

Classifica miglior difesa in Europa. Soltanto una squadra ha fatto meglio del Napoli nei gol subiti quest'anno arrivati a questo punto della stagione. Il cammino della squadra di Spalletti è impressionante e i numeri parlano chiaro.

Classifica gol subiti: la miglior difesa in Europa

Al momento tra le grandi squadre anche Paris Saint Germain e Arsenal, che sono in testa ai rispettivi campionati di Ligue 1 e Premier League, hanno subito più gol del Napoli (23 entrambi). Il Napoli soltanto 15 in 24 giornate e soltanto una squadra ha fatto meglio. La classifica gol subiti con la miglior difesa in Europa dei principali top 5 campionati: