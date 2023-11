In tribuna allo stadio Maradona ad assistere alla partita Napoli-Empoli c'era anche Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano out per infortunio, che ha seguito il match con grande apprensione nei minuti finali.

Sul gol di Kovalenko per lo 0-1 dell'Empoli al Maradona, Osimhen è rimasto letteralmente incredulo, immobile, occhi sbarrati e grande delusione sul volto impietrito.