Aurelio De Laurentiis ha incontrato Rudi Garcia dopo la sconfitta di ieri con la Fiorentina allo stadio Maradona. Incontro che ha portato ad aspettare le prossime tre gare prima di un'eventuale addio.

Giampaolo

Giampaolo potrebbe sostituire Garcia

Secondo quanto riporta goal.com, ci sarebbe anche Giampaolo in corsa per sostituire Garcia in caso di esonero.

