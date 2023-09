Goal.com esagera dopo Georgia-Spagna: "Che fine ha fatto Kvara? Involuzione totale tra Napoli e Nazionale"

Ultime notizie Nazionali - "Che fine ha fatto Kvara?", titola così Goal.com in un approfondimento sulla Georgia dopo il brutto ko per 7-1 contro la Spagna e rincara la dose, esagerando: "Kvaratskhelia, simbolo di una Georgia che perde colpi: dal sogno all'incubo. Flessione nell'ultima parte della scorsa Serie A e delusione anche in Nazionale: Kvara non gira e la Georgia cade rovinosamente".

E nell'articolo, in altri passaggi, si legge:

"La Georgia è stata travolta dalla Spagna in quelle che dovevano essere mura amiche e si sono invece rivelate lava per Kvaratskhelia e soci. Già, Kvara. L'INVOLUZIONE PRIMAVERILE. Estasiati da Kvaratskhelia nella prima parte di 2022/2023, non c'è dubbio che il talento georgiano abbia faticato nella seconda. Gli avversari di Serie A hanno cominciato a conoscere le sue mosse, trovando le buone e le cattive maniere di fermare le sue avanzate.

Nelle ultime tredici giornate di campionato Kvara ha del resto messo insieme appena due assist dopo essere arrivato in doppia cifra con goal e passaggi decisivi fino a marzo. Poi, vuoi per la consapevolezza di aver ormai vinto, vuoi per il già citato studio dei suoi avversari, Kvara non è più stato lo stesso. Involuzione mostrata però anche nelle gare delle Nazionali, da goleador assoluto ad attaccante importante, ma non decisivo in termini di numeri.

Involuzione totale tra Georgia e Napoli, nonostante il lavoro mostrato sulla fascia e la velocità che non è mai venuta meno. Ora, però, bloccata sul nascere da i marcatori avversari. Cosa serve a Kvara? Una scintilla. Quella che lo riporterebbe ad essere consapevole ed intoccabile: quello che ha guadagnato la nomination al Pallone d'Oro e rimesso la sua Nazione (non solo Nazionale) sulle mappe europee e mondiali. Norvegia, prima chance. Poi la Serie A, la Champions. Non potrà rallentare, ma solo volare".