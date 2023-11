Giulia Cecchettin, anche Valentina De Laurentiis si unisce al dolore della famiglia

L'omicidio di Giulia Cecchettin ha scosso l'opinione pubblica italiana, travolta dall'ennesimo caso di femminicidio. Sui social è diventato virale il messaggio di suo padre, che su Facebook ha scritto: "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide".

Su Instagram anche Valentina De Laurentiis, dirigente SSC Napoli, si è unita al dolore della famiglia Cecchettin, ripostando nelle storie la stessa frase pubblicata dal padre della povera Giulia.