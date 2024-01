Giudice Sportivo: un turno per Mazzocchi. Anche Maggiore salta il derby del Maradona

Dopo le gare della diciannovesima giornata di Serie A il giudice sportivo ha fermato per due giornate Darko Lazovic, dopo l'espulsione rimediata nel finale di gara contro l'Inter. Questa la motivazione: "per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Il cartellino rosso era stato mostrato al centrocampista subito dopo la rete del 2-1 dei nerazzurri, con il fatto che ha scatenato mille polemiche relativo al fallo di Alessandro Bastoni su Duda.

Stop per un turno invece per altri sei calciatori: non saranno a disposizione dei vari allenatore per la prossima gara Federico Gatti e Weston McKennie della Juventus, che salteranno la partita di martedì contro il Sassuolo. Una giornata anche a Pierluigi Frattali del Frosinone, Giulio Maggiore della Salernitana, Pasquale Mazzocchi del Napoli e Joshua Zirkzee del del Bologna.