Giudice Sportivo, sei calciatori squalificati: Obert del Cagliari salta il Napoli
Notizie 17:02
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Squalificato Obert in vista di Cagliari-Napoli
Ultimissime Calcio Napoli - Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 marzo 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- DUROSINMI Rafiu Adekunle (Pisa): per avere, al 37° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio alla coscia un calciatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- OBERT Adam (Cagliari): doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
- VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00
- DELPRATO Enrico (Parma): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra.; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- AEBISCHER Michel (Pisa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
- BONDO Warren Pierre (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- CHIVU Cristian Eugen (Inter): doppia ammonizione.
- SARRI Maurizio (Lazio): per avere, al 51° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
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