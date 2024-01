Giudice Sportivo, multa alla SSC Napoli per i fumogeni in campo a Torino

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 19esima giornata del campionato di Serie A. La SSC Napoli è stata multata per 10.000 euro a causa dei fumogeni lanciati in campo dagli ultras napoletani nel settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino, in occasione di Torino-Napoli 3-0.

Questa la sanzione espressa dal Giudice Sportivo: