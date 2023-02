Dopo la vittoria di Empoli, Luciano Spalletti ha concesso una giornata di riposo al suo Napoli.

Luciano Spalletti

Riposo per il Napoli

La squadra partenopea riprenderà domani gli allenamenti per iniziare a preparare il match contro la Lazio in programma venerdì al Maradona, alle ore 20.45, valido per la 25esima giornata di Serie A.

