Ultimissime notizie calcio Napoli - Un ferragosto in famiglia ed all'insegna del relax per Allan, centrocampista del Napoli al centro di tante voci di mercato. Il brasiliano ha infatti deciso di trascorrere questa giornata festiva all'acquapark del Forte Village, in Sardegna. Gli scatti sono stati poi pubblicati sui profili social sia di Allan che di sua moglie.