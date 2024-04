Giordano: "Centro Sportivo Napoli a Bagnoli sempre più lontano! Manfredi in contatto per chiudere il Centro Tecnico Federale di Tennis, si allenerà anche Sinner"

Arrivano le ultime notizie da Marco Giordano sui social sulla questione centro sportivo Napoli:

"Aggiornamento Bagnoli/Centro Sportivo. Contatti negli ultimi giorni tra il Presidente della FederTennis, Angelo Binaghi e il sindaco Manfredi. Entro la fine del 2024 c’è la volontà di chiudere iter. Se i piani discussi saranno concretizzati, entro il 2026 ci sarà a Bagnoli il Centro Tecnico Federale: anche Sinner si allenerà a Napoli. De Laurentiis, per ora, non ha presentato atti concreti: i passi avanti fatti da Manfredi e Binaghi stanno allontanando sempre più l’ipotesi Bagnoli per il futuro centro tecnico del Napoli".