Ghivizzano omaggia Di Lorenzo, grande festa ieri per il capitano del Napoli | FOTOGALLERY

Grande festa per Giovanni Di Lorenzo ieri sera a Ghivizzano, il suo comunie d'origine in provincia di Lucca. Il capitano del Napoli è stato protagonista di una bellissima serata, alla quale ha preso parte anche Daniele "Decibel" Bellini, lo speaker dello stadio Maradona.

Festa per Di Lorenzo

Nella piazza "IV Novembre" di Ghivizzano si sono riunite centinaia di persone, tutte lì per festeggiare Giovanni Di Lorenzo a pochi giorni dal suo arrivo a Dimaro, nel ritiro estivo del Napoli in Trentino Alto-Adige.

Di Lorenzo ha anche tenuto un discorso dal palco: "La mia famiglia è stata una parte fondamentale di me e del mio percorso. Mi hanno sempre supportato e non hanno mai voluto apparire al mio posto e questo è una cosa fondamentale per un ragazzo che ha il sogno di diventare un professionista. Il merito è anche della mia famiglia e averli visto emozionati è stato qualcosa di bello". Guarda le foto della festa su CalcioNapoli24.