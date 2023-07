Ghivizzano abbraccia Di Lorenzo: questa sera sarà festa per il capitano del Napoli

Marco Remaschi, il sindaco di Coreglia Antelminelli, a Ghivizzano stasera guiderà la festa organizzata per GIovanni Di Lorenzo che, così, torna a casa da Campione d'Italia, prima di ritornare a Dimaro e cominciare la preparazione.

Giovanni Di Lorenzo

Ghivizzano abbraccia Di Lorenzo

Il testimone raccolto idealmente da Di Lorenzo, come da capitano a capitano, passatogli da Diego Armando Maradona, riecheggerà sicuramente nelle domande poste questa sera a Ghivizzano durante la festa in suo onore, che prenderà il via alle 19 e lo vedrà protagonista assoluto sul palco di piazza IV Novembre, dove salirà intorno alle 21. Tutto intorno sarà musica e divertimento con l’atteso arrivo della “voce“ ufficiale della Ssc Napoli, Dj Decibel Bellini, a dare il giusto ritmo e l’allestimento di punti ristoro a disposizione degli intervenuti, oltre allo storico “Bar Sport“ al centro della piazza aperto no stop. Un occhio di particolare attenzione, poi, è stato dedicato alla sicurezza generale.

