Gevi Napoli Basket-Fortitudo Bologna 86-89, Grassi: "Evito dichiarazioni, rischierei venti giornate di squalifica!". Indetto il silenzio stampa

Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede al PalaBarbuto alla Fortitudo Kigili Bologna per 89 ad 86 , nella gara valevole per la quattordicesima giornata di Campionato, sponsorizzata Fruit Village. Jordan Parks gioca una partita clamorosa, realizzando 40 punti e prendendo 15 rimbalzi.

Gli azzurri devono rinunciare a Zerini e Velicka, alle prese con un'infezione alle vie respiratorie, con principio di bronchite e tenuto precauzionalmente a riposo. Sacripanti schiera in quintetto Pargo, Rich, Parks, Lombardi e Lynch, Martino risponde con Durham, Frazier, Aradori, Benzing e Groselle.

Parte bene la Fortitudo con il 5-0 firmato da Durham, la Gevi reagisce subito con un controbreak di 6-0 siglato interamente da Lynch. Parziali da una parte e dall’altra, nuovo 5-0 bolognese, Jordan Parks, con tre canestri di straordinario talento riporta la Gevi avanti sul 12-10, costringendo Martino al timeout. Nella seconda parte del periodo è la Fortitudo a tentare l’allungo con Tote e Frazier che riportano la squadra ospite sopra di quattro. Sulla sirena arriva la tripla del Capitano Uglietti a fissare il punteggio sul 20-19 Bologna.



Segna Marini in apertura di secondo quarto, la Fortitudo però risponde con un break di 8-0 con Procida a colpire, ancora Marini interrompe il parziale, Lynch segna i liberi del 29-26 Fortitudo a metà quarto. La seconda parte del periodo è a favore degli ospiti, segnano Benzing e Frazier da 3 punti, Lynch prova a tenere a contatto la Gevi ma, nel finale, Durham e Tote, portano il punteggio sul 43-34 in favore della squadra ospite all’intervallo lungo.



Nel terzo periodo la Fortitudo sembra prendere saldamente le redini della gara. Segnano Aradori e Durham, Parks commette antisportivo ed ancora Aradori punisce dalla lunga distanza. Rich trova due triple, ma Totè porta gli ospiti sul +19,61-42. Nel finale di quarto però Jordan Parks prova a guidare la rimonta Gevi arrivando fino al -8. Nell’ultimo attacco Procida fissa il punteggio sul 63-53 Bologna.



Ancora Jordan Parks ad aprire il quarto periodo rubando e segnando in tap-in, Durham risponde dalla lunetta. Si segna da una parte e dall’altra, Procida trova una tripla allo scadere dei 24 per il +11 Bologna, Aradori segna dalla media il 72-59 costringendo Sacripanti al timeout. La tripla di Durham, dopo una rocambolesca azione, sembra chiudere di fatto la partita. Jordan Parks è l’ultimo a mollare, continuando a segnare ma la Fortitudo risponde colpo su colpo. Pargo realizza la tripla del -8, Tote non sbaglia dalla lunetta. Parks è clamoroso, Napoli arriva ad un solo possesso di distanza ma la tripla di Pargo finisce sul ferro. Si chiude sull’89-86 per gli ospiti.



Gli azzurri torneranno in campo mercoledi prossimo 19 gennaio alle ore 20,00 sul campo della Happy Casa Brindisi.



Gevi Napoli Basket-Fortitudo Kigili Bologna 86-89 (19-20;34-43;53-63)

: McDuffie 4, Pargo 8, Coralic ne, Sinagra ne, Cannavina ne, Parks 40, Marini 7, Uglietti 4, Lombardi 3, Rich 8, Lynch 12, Grassi ne. All.Sacripanti Bologna: Gudmunsson 2, Aradori 20, Mingotti ne, Durham 24, Manna ne, Procida 12, Benzing 3, Charalampoupolos 2, Tote 16, Groselle, Borra ne, Frazier 10. All.Martino

Dichiarazione Pres. Federico Grassi