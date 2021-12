Gevi Napoli Basket-Dolomiti Energia Trentino 72-81, Rich positivo al Covid. Sacripanti: "Approccio sbagliato nei primi 10'"

Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che, dopo cinque vittorie consecutive, cede al PalaBarbuto contro la Dolomiti Energia Trentino per 81 a 72, nella gara valevole per la dodicesima giornata di campionato, sponsorizzata C.I.FER S.r.l. La Gevi, senza Rich, paga un avvio di partita complicato che l’ha costretta a rincorrere tutta la partita senza riuscire ad impattare.



Sacripanti schiera in quintetto Pargo, Velicka, Parks, McDuffie e Lynch, Galbiati risponde con Flaccadori,Williams, Saunders, Reynolds, Caroline.



I primi punti della partita sono di Trento, Caroline e Williams continuano l’8-0 di parziale costringendo Sacripanti al timeout. Segna ancora Trento con Reynolds, Pargo segna il primo canestro azzurro con la tripla. Continua a correre la formazione ospite, Williams sigla il 18-7 di metà quarto. Reazione Gevi con il parziale di 5-0 firmato Pargo-Parks, interrotto da Saunders. Clamorose triple da una parte e dall’altro tra Reynolds e Pargo, segna Saunders, 1 su 2 di Lombardi, tripla di Forray. Il quarto si chiude sul 30-20 in favore della squadra ospite.



Canestri per Forray e Pargo ad aprire il secondo periodo, Zerini e Lombardi non sbagliano dalla lunetta, Williams riporta Trento sul +10, 36-26. A metà quarto il punteggio è 38-28 con i canestri di Flaccadori e Pargo, Flaccadori segna da sotto, Caroline porta Trento sul +16. Minibreak di 5-0 degli azzurri, segnano Velicka e McDuffie, timeout per Molin. Il quarto si chiude sul 46-35 Trento.



Il primo canestro del terzo quarto è di Lynch, Parks segna col fallo per il -7, Williams risponde dalla media. 3 su 3 di McDuffie dalla lunetta, segna Flaccadori da sotto, Saunders riporta Trento sul +10. A metà quarto il punteggio è 55-43 per la squadra trentina con il canestro di Flaccadori. Torna a segnare la Gevi con Velicka da tre punti, Forray non sbaglia dalla lunetta, Parks schiaccia dopo un grande assist di Pargo, dalla lunetta Parks e Velicka avvicinano la Gevi. Il quarto si chiude sul 59-52 per Trento con il canestro di Ladurner.



Segna Reynolds per Trento, risponde Parks. Prova a scappare nuovamente Trento con Williams e Bradford, Zerini interrompe il break. Bradford realizza per gli ospiti realizzando il +13 che sembra chiudere di fatto la partita. Nei minuti finali però arrivano due giochi da 3 punti di Lombardi ed Uglietti che riavvicinano la Gevi al -6 ad un minuto dalla fine. Trento però è brava a gestire nel finale riuscendo a portare a casa la gara. Si chiude sul 81-72 per la formazione trentina.



Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima 26 dicembre alle ore 17,00 sul campo della Reyer Venezia.



Gevi Napoli Basket-Dolomiti Energia Trentino 72-81 (20-30;35-46;52-59)

Napoli : Zerini 6, McDuffie 8, Pargo 15, Sinagra ne, Velicka 10, Lynch 6,Parks 14, Marini , Uglietti 2, Lombardi 8, Coralic 17, Grassi ne. All.Sacripanti

Trento: Bradford 11, Williams 11, Reynolds 17, Conti, Forray 7, Flaccadori 9, Saunders 12, Mezzanotte ne, Ladurner 2, Caroline 13.All.Molin

Dichiarazione Sacripanti