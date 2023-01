Gestione rigoristi Spalletti: tre precedenti in carriera smascherano chi vuole fare ammuina

Qualcuno l'ha definita gestione elastica, altri invece non hanno compreso ancora a fondo cosa sia successo sui rigoristi di Samp-Napoli. Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn ha chiarito per davvero come sono andate le cose:

"Siamo organizzati benissimo, non fate allusioni. Il secondo lo deve battere Elmas perché ho deciso io così. Il primo hanno deciso loro, ma è un qualcosa che i giocatori possono fare". In effetti, andando a guardare le ultime esperienze in panchina del tecnico di Certaldo non è la prima volta che lascia libero arbitrio, se vogliamo chiamarlo così, ai suoi ragazzi sui calci di rigore. Dalla Roma all'Inter il buon Luciano ha sempre fatto così. Non c'è alcun caso.

Gestione rigoristi di Spalletti

Dicevamo come Spalletti abbia sempre lasciato spazio ai calciatori, chiaramente tra i nomi designati a priori, per quanto riguarda i calci di rigori. Lo dice la sua storia ed è giusto rimarcarlo anche nei confronti di chi probabilmente vuole tirare fuori una psicosi che in realtà non esiste.

Il 16 gennaio 2017 Spalletti guidava la Roma e interrogato su chi fosse il primo rigorista dei giallorossi rispose in modo molto secco: "Rigorista? Lo scelgono i giocatori, di rigoristi ce ne sono più di uno, D?eko ha tirato benissimo a Reggio Emilia, dove De Rossi gliel’ha concesso. E lui lo sa. Non sai lo stato d’animo in quel momento lì, non è che ti alzi dalla panchina e lo dici. Non l’abbiamo fatto quando qualcuno ha sbagliato più di un rigore, è meglio non osare. Dzeko poi sa tirare i rigori, il prossimo glielo si fa ribattere"

Il 7 marzo 2019 l'attuale allenatore del Napoli, all'epoca guidava l'Inter, rispose al termine di un Eintracht-Inter dove Brozovic si fece parare un penalty da Trapp: "Per me lo sa battere, come Perisic e Politano; giocatori che sanno benissimo calciare dagli 11 metri, poi si può anche sbagliare. Poi in partite difficili, dove siamo pochi come calciatori, si va a scegliere anche in base alle sensazioni. Lui ha voluto batterlo convinto, è giusto così"

Il 14 aprile 2019 l'Inter vinse contro il Frosinone per 3-1. In quella gara segnò Perisic su calcio di rigore. La battuta dal dischetto gli fu lasciata da Mauro Icardi. Spalletti commentò così l'episodio: "E’ stato giusto così si tratta di due calciatori che li sanno battere, così come lo sanno fare altri tre o quattro. Il loro è stato un gesto di professionalità e amicizia".

Crediamo possano bastare questi precedenti per smontare sul nascere le tesi di chi cerca di fare la proverbiale 'ammuina' sui rigoristi del Napoli. Ha ragione Spalletti quando dice che a qualcuno verrà l'ansia. Più che altro, proseguendo su questa scia, servirà un TSO immediato a chi non vede l'ora di sentenziare sugli azzurri. Luciano, mandali ai matti...

