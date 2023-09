Gestione Kvaratskhelia disastrosa, due cambi folli: così Garcia 'ridimensiona' il miglior giocatore in A

Il Napoli ci è ricascato e, dopo la sconfitta al Maradona di due settimane fa con la Lazio, che peraltro ha perso malamente a Torino con la Juventus, arriva un nuovo mezzo passo falso, questa volta a Marassi, contro il Genoa. Finisce 2-2, finisce con la rimonta dal 2-0 e con una reazione in otto minuti che porta la firma di Raspadori e Politano.

Khvicha Kvaratskhelia

La gestione Kvaratskhelia di Garcia

Quello che comincia a preoccupare è la gestione, ma non solo, anche il rendimento, di chi la passata stagione è stato il miglior giocatore dell'anno della serie A: Khvicha Kvaratskhelia, trattato quasi come uno qualsiasi e che, in realtà, al pari di Victor Osimhen rappresenta l'arma in più di questo Napoli scudettato.

La sconfitta allo stadio Maradona con la Lazio aveva già fatto discutere, oltre che per il risultato, anche per la sostituzione, arrivata molto presto, al minuto 66', del georgiano, che aveva lasciato di stucco, anche perchè fino a quel momento era stato il migliore e il più pericoloso dei suoi. L'ha rifatto Rudi Garcia, infatti, anche a Marassi, col Genoa, toglie Kvaratskhelia durante il forcing finale, era il minuto 88', e inserisce, inspiegabilmente, Zerbin e non Lindstrom o Simeone per provare il tutto e per tutto e vincere la gara. Davvero incomprensibile come decisione, tanto che lo stesso calciatore sembra chiedergli: "Ma cosa fai?".

Garcia prova a spiegare in conferenza stampa che: “i messaggi sono per chi entra non per chi esce, nessun messaggio da mandare a Kvaratskhelia".

Siamo sicuri che Zerbin avrebbe potuto cambiare qualcosa più di un Kvara sottotono? Così si rischia di 'ridimensionare' il miglior giocatore della Serie A.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli