Germania, il Kaiserslautern annuncia la sospensione degli allenamenti: tre casi sospetti di Coronavirus

Ultime notizie calcio - Il grande calcio è ripartito in Germania non senza rischi con circa un mese d'anticipo rispetto a quelle che sono le previsioni più ottimistiche di tutti gli altri Paesi europei. A quanto pare, però, iniziano a comparire le prime nuvole in un cielo che sembrava immacolato. Il Kaiserslautern, nobile decaduta del calcio teutonico che ora milita in terza serie (l'equivalente della nostra Serie C), ha annunciato sul proprio profilo Twitter la sospensione degli allenamenti perché dopo alcuni test effettuati sono stati individuati tre casi sospetti di contagio da Coronavirus tra i suoi calciatori ed il suo staff. Per questo motivo la dirigenza ha deciso di sospendere gli allenamenti in attesa di avere notizie più certe.