Genoa, riprenderanno lunedì gli allenamenti in vista del Napoli

Il Genoa riprenderà la preparazione lunedì, come riporta il sito ufficiale:

La squadra, dopo la partecipazione alla Festa 130 al Porto Antico, ha chiuso venerdì la serie settimanale di allenamenti. In arrivo la sfida con il Napoli. La squadra ha terminato la progressione di sedute in agenda e nel caldo anomalo di questo settembre, senza l’apporto dei cinque nazionali fuori sede attesi al rientro a metà della prossima settimana. Al termine della sessione, aperta da una fase in palestra con i preparatori, proseguita con addestramenti specifici e conclusa poi da una partitella, ‘Gila’ ha dato appuntamento a lunedì per la ripresa. Per il match con il Napoli, il secondo interno del campionato, non si profilano defezioni causa squalifica.