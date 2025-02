Gemellaggio Como-Napoli! I napoletani in trasferta riceveranno una grande accoglienza

Como-Napoli, sarà gemellaggio! L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica annuncia la nascita di un'amicizia ufficiale tra le tifoserie di Napoli e Como in vista della partita di Serie A in programma per sabato prossimo.

Era già successo nella partita d'andata, allo stadio Maradona, quando i tifosi comaschi ricevettero una meravigliosa accoglienza a Napoli. Accoglienza che verrà adesso ricambiata dalla società lombarda in quel di Como.

Per l'occasione il settore ospiti è totalmente sold-out: venduti tutti gli 875 biglietti messi a sisposizione per i tifosi residenti in Campania.