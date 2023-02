Gazzetta.it - Capolavoro ADL, dall'acquisizione ai bilanci: Napoli primo senza spendere un euro

Il titolo che si può leggere dall'edizione online della Gazzetta dello Sport è Capolavoro De Laurentiis: primo con il Napoli senza spendere un euro.

Il portale sostiene attraverso i numeri dei bilanci del Napoli delle ultime stagioni che Aurelio De Laurentiis ha costruito il Napoli da scudetto e da vetrina Champions senza metterci nemmeno un euro.

Nelle considerazioni finali si fanno i conti in tasca al presidente anche dal principio dell'investimento arrivando agli ultimi bilanci.

Considerato che De Laurentiis rilevò nel 2004 il Napoli dalla curatela fallimentare servendosi di un fido di UniCredit di 32 milioni ripagato in tre anni dal club e tenuto conto che le uniche iniezioni di capitale risalgono ai tempi della Serie C (16 milioni in tutto), si può tranquillamente affermare che fare calcio ad alto livello non è necessariamente un’attività in perdita.

Neanche durante l’emergenza pandemica, infatti si legge che gli azionisti di altri top club hanno dovuto mettere mano al portafogli: 700 milioni per Exor e i piccoli soci (Juventus), 280 per Elliott (Milan), 500 per Friedkin (Roma), calcolando gli esborsi dal 2019.

Di fatto si sottolinea come il saldo a bilancio del Napoli al 30 giugno 2022 è di +56 milioni.

Nell'anno successivo è poi arrivato il diktat di abbassare il monteingaggi, per una contrazione delle entrate tra cui i diritti tv e i ricavi dell'Europa League che restano inferiori ad una partecipazione alla Champions.

Nel 2021-22, gli stipendi del personale tesserato e gli ammortamenti sono diminuiti da 264 a 198 milioni. Le acquisizioni in sede di calciomercato sono state le seguenti: 16,5 milioni per Olivera, 16 per Anguissa, 11,5 per Kvaratskhelia. Il ritorno in Champions consentirà di incrementare in misura pesante il fatturato. Tutto considerato, l’esercizio al 30 giugno 2023 sarà lontano parente dei due precedenti (-59 e -52 milioni).

