Gazzetta su Lindstrom: inamovibile dalla panchina, è un oggetto misterioso! Garcia l'ha relegato in un ruolo

Inamovibile - o quasi - dalla panchina l'esterno offensivo danese del Napoli Jesper Lindstrom, cui Rudi Garcia ha preferito Alessandro Zanoli nel corso del match con il Milan. Ne parla l'edizione online della Gazzetta dello Sport.

Il fantasista ex Eintracht sarebbe dovuto essere il rinforzo più importante della campagna acquisti estiva:

"Invece per adesso è solo un oggetto misterioso. Politano sta facendo grandi cose e lo ha praticamente relegato al ruolo di riserva ma anche in altre zone del campo Garcia sceglie sempre elementi diversi. Nel 4-2-3-1 che il tecnico sta sperimentando per il futuro sarà Zielinski o Raspadori ad agire dietro la prima punta ed allora il mister Lindstrom sembra destinato a durare ancora a lungo"