Gazzetta - Spalletti-Italia, c'è il sì ma non vuole mettersi contro Napoli: spunta una deadline

La scelta è fatta e per quanto sta nelle intenzioni della Figc, non si torna indietro: Luciano Spalletti, per il presidente Gabriele Gravina, è il nuovo c.t. della Nazionale, e glielo ha detto con chiarezza. Anche Spalletti vuole la Nazionale, diciamo che la vorrebbe fortemente.

Luciano Spalletti

L'Italia ha scelto Spalletti

Come riporta l'edizione online della Gazzetta dello Sport:

"Nelle ultime ore è assillato da dubbi che prescindono, o comunque sono ulteriori, rispetto alla questione legale ed economica legata alla "famosa" clausola che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, pretende sia pagata per liberarlo e permettergli di accettare l’incarico di c.t. dell'Italia. Ma si tratta di dubbi che proprio da questa vicenda sono alimentati: perché da quel braccio di ferro è nato un clima che non piace a Spalletti. Prese di posizione anche di esponenti politici, rumors striscianti che alimentano sospetti sul fatto che il Napoli possa rischiare ripicche da parte della Figc. O che Spalletti possa trovarsi in difficoltà nella gestione dei convocati in azzurro del Napoli. Dubbi e tormenti che Spalletti sta vivendo con fastidio: assolutamente legittimi, ma Gravina ha necessità di poter dare per certo il nome del nuovo c.t., che prenderà il posto di Roberto Mancini, il più in fretta possibile. Entro oggi o al massimo domani, Spalletti dovrà riflettere e sciogliere le sue riserve. Diversamente, Gravina dovrà percorrere con decisione la strada alternativa: quella che porta ad Antonio Conte".

