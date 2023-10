Gazzetta - La "talpa" di Corona si trova in ambienti romani! Tonali e Zaniolo già da tempo noti alla squadra mobile

Notizie calcio. Emergono ulteriori dettagli dell'inchiesta legata alle scommesse che sta sconquassando il calcio italiano. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport svela altri importanti retroscena: 

Si trova in ambienti romani la talpa che sta rivelando a Fabrizio Corona dettagli sulle scommesse illegittime dei calciatori. Questa l'opinione maturata in ambienti investigativi a Torino. I nomi di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, menzionati ieri dall'ex re dei paparazzi, erano comunque noti da tempo alla squadra mobile e a palazzo di Giustizia. L'inchiesta, che si riferisce a giri di scommesse on line non solo di natura sportiva, è aperta dal 2022. La prima comunicazione di Corona è del 2 agosto 2023, quando affermò che il bianconero Nicolò Fagioli soffriva di ludopatia, senza però menzionare che a Torino era aperto, in gran segreto, un procedimento giudiziario.