Gazzetta esagera - Voto 3 all'arbitro Abisso: "Inconcepibile il rigore dato al Napoli". Media più alta su tutti i giornali d'Italia

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport va giù pesante reputando grave l'errore grave commesso dall'arbitro Abisso, che ha concesso un calcio di rigore al Napoli, sul contatto tra Murru e Anguissa, andando anche a rivedere l'immagine al monitor.

Sampdoria-Napoli, Gazzetta attacca Abisso

A far discutere, è il "3" in pagella che la Gazzetta dello Sport ha dato all'arbitro di Sampdoria-Napoli con questo commento:

"Inconcepibile il primo rigore per il Napoli, dato in collaborazione con il Var Valeri. E il secondo non lo vede. Il palermitano non è nuovo a errori del genere".

Un voto pesante, per molti eccessivo considerando le pagelle degli altri quotidiani dove al massimo Abisso s'è beccato un 5.