Gazzetta - De Laurentiis non pensa all'esonero di Mazzarri, ha un sogno proibito in mente

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha in programma un altro esonero, come sottolineato dal ds Meluso. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Significherebbe un ulteriore ingaggio a libro paga e l'ennesima rivoluzione che ne deriva, posto che l'ipotesi di un ritorno di Garcia non è contemplata. Un traghettatore non cambierebbe le cose. Non ci sta riuscendo Mazzarri per ora, che partiva col vantaggio di conoscere ambiente e strutture e di godere dell'affetto dei napoletani e della società. Antonio Conte era presente in tribuna, facile spostamento per lui che abita a Torino. Resta il sogno proibito del presidente, che nei prossimi mesi potrebbe rifarsi sotto più predisposto ad accontentare le richieste dell'ex c.t. della Nazionale"