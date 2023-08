Gazzetta - Braccio di ferro Gravina-ADL per Spalletti ma nel weekend può diventare CT

La Nazionale è un giocattolo costoso. Per prendersela Luciano Spalletti, c.t. scelto dalla Federcalcio, dopo le dimissioni a sorpresa di Roberto Mancini, dovrebbe pagare 2 milioni e 625 mila euro.

Luciano Spalletti

La Gazzetta dello Sport, edizione online, fa sapere che il prezzo lo ha fissato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nella famosa clausola che sta arroventando l’investitura del nuovo allenatore dell’Italia. In caso di mancato rispetto dell’impegno, scatta appunto la clausola e la penale, calibrata così: 3 milioni all’atto delle firme, il 30 giugno, e quota di 250 mila euro a scalare ogni mese, per arrivare a zero il prossimo 30 giugno. Oggi liberare Spalletti costa, appunto, 2 milioni e 625 mila euro.

