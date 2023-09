Notizie calcio. C'è anche Gennaro Gattuso nella shortlist del Lione per il nuovo tecnico dopo l'addio di Laurent Blanc. I francesi, come riporta Footmercato, hanno inserito anche l'ex tecnico di Milan e Napoli, reduce dall'avventura con il Valencia, nella lista dei papabili candidati alla panchina del club.

Gattuso non è il solo pretendente, ma una decisione definitiva verrà presa presto, in questa settimana, per regalare un nuovo tecnico al Lione per la ripresa del campionato.