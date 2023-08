Garcia vuole preservare Osimhen, ecco perchè l'attaccante non è stato convocato col Girona

La cautela non è mai troppa durante la preparazione che è un momento delicato, dove bisogna gestire la fatica. L’esordio di Frosinone è distante solo sedici giorni e Garcia vuole preservare Osimhen.

Victor Osimhen

Osimhen a riposo con il Girona

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, Victor contro il Girona non è andato neanche in panchina in virtù di un leggero affaticamento all’adduttore destro. Ha seguito la partita a bordo campo e oggi gradualmente tornerà ad allenarsi, puntando al rientro per la prossima amichevole di domenica contro l’Augsburg.

