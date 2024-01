Ultime notizie SSC Napoli - Il confronto nei numeri della gestione Mazzarri vs Garcia, in questo inizio di stagione 2023/24 al Napoli. La media punti di Mazzarri è di 1 punto a partita, con soli 8 gol fatti (in 10 gare). Rispetto alla media di 1.75 punti di Garcia con 30 gol fatti (in 16 partite).