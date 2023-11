Garcia senza turnover: il minutaggio di quattro azzurri fa storcere il naso a De Laurentiis

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli analizza l'ormai chiara indicazione di Rudi Garcia che sceglie la formazione tipo e non cambia quasi mai:

"E i casi sono due: o non si fida troppo delle riserve, oppure i titolari stanno talmente bene che non vuole correre il pericolo di rinunciarvi. In realtà, forse, in questo momento c'è in campo una terza ipotesi: a furia di sentirsi mettere in discussione ogni volta dal proprio presidente, per non correre il rischio di un azzardo, si affida ai suoi blindati titolarissimi".

Quasi mai turnover, dunque, a parte le rinunce forzate nel corso di questo avvio di stagione ad Anguissa, Osimhen e Juan Jesus per infortunio:

"E domani la sensazione è che finiranno per giocare, grosso modo, gli stessi di mercoledì. Evidentemente il tecnico francese non è preoccupato né spaventato dalle tossine che potrebbero essersi accumulate con l'Union. In ogni caso, i 4 intoccabili sono stati, fino ad adesso, Meret, Di Lorenzo, Lobotka e Zielinski. Con solo gli ultimi due che hanno rinunciato a qualche minuto nel finale. Loro, in pratica, ci sono sempre".

Quello che colpisce è l'impiego, col contagocce, dei nuovi arrivati:

"Natan (809') ha preso il sopravvento dopo il ko di Jesus (450') ma gli altri due colpi dell'estate, ovvero Cajuste e Lindstrom, sono ai margini delle scelte di Garcia. Il primo è sceso in campo per un totale di 280' e l'altro, il danese, la miseria di 152'. Solo Zanoli (30'), che di mestiere fa il vice Di Lorenzo, ha giocato di meno. Lo scarso impiego degli ultimi tre investimenti (in tutto quasi 45 milioni di euro) fanno parecchio storcere il naso a De Laurentiis, convinto com'è di avere tra le mani dei gioielli. Ma Garcia è assai prudente. Di sicuro, nelle sue scelte, ci sono due protagonisti dello scudetto che stanno pagando un prezzo amarissimo: Elmas e Simeone. Davvero il loro impiego è limitato a pochi scampoli: il macedone ha giocato in tutto 241' mentre il Cholito la miseria di 233'. Pochissimi se si tiene in conto che Osimhen non c'è".