Garcia: "Kvaratskhelia e Osimhen? Spero continuino a farci vincere ma amo parlare della squadra" | VIDEO

Calcio Napoli - Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa su Kvaratskhelia e Osimhen:

"Kvaratskhelia e Osimhen? Sì, ovviamente ci sono i singoli che si mostrano più degli altri perché fanno assist e gol. Ma per farli, la palla deve arrivare davanti. Spero che questi due continuino a fare la differenza per farci vincere, ma amo parlare della squadra, del collettivo e sono attento a non mettere troppi singoli in avanti alla squadra: tutti sono importanti, quindi io cerco di valorizzare tutti allo stesso livello".